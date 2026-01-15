Состояние территорий около торговых точек проверили в Богородском округе

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг, а также управления содержания территорий и многоквартирных домов администрации Богородского округа проверили качество устранения последствий снегопада на территориях торговых объектов. Особое внимание уделили крупным торговым центрам и магазинам.

Специалисты выявили ряд торговых объектов, на территории которых работы по уборке от снега производились несвоевременно. Руководителям этих организаций выданы 12 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

На устранение всех недочетов отведен месяц. Как отметили проверяющие, со стороны представителей сферы торговли они встретили понимание и готовность к конструктивной работе по выявленным вопросам. Многие владельцы незамедлительно приступили к расчистке своих территорий, заказав для этого необходимую спецтехнику.

Администрация Богородского округа напоминает об обязанности собственников и правообладателей торговых объектов своевременно очищать от снега прилегающие территории и входные группы зданий, а также производить очистку от снега крыш и удаление сосулек, обеспечивая безопасность людей.