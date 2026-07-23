Состояние пожарных водоемов проверили в Химках

В Химках проводят плановые проверки пожарных водоемов. Всего в округе 68 мест забора воды: 59 пожарных водоемов и девять — из рек.

Специалисты проверили состояние источников в квартале Старбеево, у дома 48 на улице Комсомольской, в Терехово, у дома 6б, и рядом с СНТ «Терехово-2». В ходе проверок оценивают достаточность воды, состояние дна и берегов, удобство подъездных путей, наличие площадок для пожарной техники и указателей по ГОСТу, обозначающих путь к источнику.

К пожарным водоемам предъявляют строгие требования: глубина не менее 2,5 метра, расстояние до зданий не более 200 метров, укрепленные берега, наличие пирсов или площадок для забора воды. После обустройства за водоемами следят регулярно: летом контролируют уровень воды, зимой делают проруби.

В этом году планируют очистить 23 пожарных водоема в микрорайонах Сходня-Фирсановка и Клязьма-Старбеево. Работы пройдут с августа по октябрь 2026 года, что позволит использовать источники для тушения в любое время года.