Состояние помещений и системы безопасности проверили в школе бокса в Чехове

Спортивную школу «Витязь» имени А. В. Поветкина проверили в Чехове. Комиссия оценивала состояние инфраструктуры учреждения, прилегающей территории и системы безопасности.

Представители партии «Единая Россия» в Чехове проинспектировали спортшколу «Витязь». Они осмотрели ринг, помещения, инвентарь, а также прилегающую территорию и пост охраны, проверили работу системы видеонаблюдения.

Мониторинг провели в рамках проекта «Детский спорт». В его рамках не только проверяют учреждения, но и проводят мероприятия и программы, направленные на развитие детского спорта. В том числе с участием известных спортсменов.

«Содействие развитию детского спорта — это наша первоочередная задача, и мы будем продолжать работать в этом направлении», — прокомментировал заместитель главы городского округа Чехов Павел Сибарсов.

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