Состояние подвалов домов проверили на Юбилейной улице в Белоозерском

Глава городского округа Воскресенск и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин посетил город Белоозерский, чтобы лично оценить состояние подвалов жилых домов и благоустройство территории. Об этом он сообщил на своей странице в Telegram-канале .

По словам Алексея Малкина, маршрут обхода не был заранее спланирован — глава округа реагировал на обращения жителей и решал их вопросы прямо на месте.

В ходе осмотра было выявлено несколько проблем. Так, руководитель округа поручил специалистам управляющей компании МУП «Белоозерское ЖКХ» в течение суток осушить подвальное помещение в доме № 3 на улице Юбилейной, а также до конца следующей недели привести в порядок подъезды дома № 26 на улице Молодежной.

«Лично проконтролирую выполнение всех поручений», — подчеркнул Алексей Малкин.