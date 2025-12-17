Состояние почти 330 геодезических пунктов проверили в Подмосковье с начала года

Фото: Инженерно-геодезические работы при реконструкции Афанасовского шоссе в Мытищах / Медиасток.рф

Управление Росреестра по Московской области выполнило запланированные на 2025 год работы по обследованию пунктов государственных геодезических сетей. Специалисты проверили состояние 328 объектов.

В список вошли 135 пунктов государственной геодезической сети, 189 пунктов нивелирной сети и четыре пункта гравиметрической сети.

Обследование проходит в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных». Сначала специалисты ищут геодезический пункт на местности, а затем тщательно осматривают его.

Они определяют, в каком состоянии находится верхняя марка центра и можно ли ее использовать в дальнейшем. Также эксперты оценивают, позволяет ли окружающая местность проводить на этом пункте спутниковые наблюдения.

Перед выездом на объект сотрудники Росреестра изучают архивные материалы и данные федерального фонда пространственных данных.

«Государственные геодезические сети используют для кадастровых, геодезических, землеустроительных работ, а также в производстве инженерно-геодезических изысканий при строительстве объектов недвижимости на территории региона», — пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Московской области Андрей Таланов.

Пункты государственной геодезической сети имеют особый статус. Их создают на долгий срок за счет федерального бюджета, они считаются федеральной собственностью и находятся под охраной государства.