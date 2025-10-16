Состояние почти 250 геодезических пунктов проверили в Подмосковье с начала года

Специалисты управления Росреестра по Московской области провели масштабную проверку геодезических пунктов. Обследование включает в себя тщательный осмотр объекта, его центра, наружных и ориентирных знаков, а также внешнего оформления.

Практической работе предшествует аналитический этап, в рамках которого эксперты собирают и изучают материалы.

По итогам девяти месяцев текущего года специалисты проверили 248 пунктов государственных сетей, в том числе 101 объект государственной геодезической сети, 144 — нивелирной сети и три — гравиметрической сети.

Работы охватили территории Волоколамского, Истринского, Клинского, Ленинского, Наро-Фоминского, Одинцовского и других округов.

Получение актуальных сведений о ключевых точках геодезической инфраструктуры — часть реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных». Обследования позволяют контролировать состояние пунктов и их пригодность к эксплуатации.

Объекты выступают носителями координат, которые используют для проведения геодезических, землеустроительных и кадастровых работ.

Всю полученную информацию размещают на федеральном портале пространственных данных. Для доступа к сведениям необходимо авторизоваться в системе ЕЦП НСПД.

«Государственные геодезические пункты имеют важное значение, они относятся к федеральной собственности и находятся под охраной государства. В соответствии с действующим законодательством, правообладатели земельных участков, зданий либо сооружений, на которых они расположены, а также исполнители геодезических и картографических работ обязаны обеспечивать сохранность межевых, геодезических и других специальных знаков. Обо всех случаях повреждения или уничтожения геодезических пунктов необходимо информировать ППК „Роскадастр“», — пояснил заместитель руководителя управления Росреестра по Московской области Андрей Таланов.