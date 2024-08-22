Состояние плотины проверили в деревне Радутино

Пресс-служба администрации городского округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Чехов

Мониторинг состояния гидротехнического сооружения в деревне Радутино провела специальная комиссия. Обновление плотины включили в программу капремонта на 2025 год.

Весной из-за обильного таяния снега плотина в деревне Радутино частично разрушилась. Чтобы ликвидировать последствия, специалисты «Чеховского благоустройства», «Мособлпожспаса», управляющих компаний округа и экологи предприняли комплексные меры.

Накануне оценку состояния плотины дал глава городского округа Чехов Михаил Собакин. Для того, чтобы ситуация не повторилась, он поручил блоку ЖКХ и благоустройства заранее начать засыпку образовавшегося оврага.

Также плотину включили в программу капитального ремонта на 2025 год. Уже разрабатывают проектно-сметную документацию.

«Не менее сложная ситуация наблюдается на гидротехническом сооружении в деревне Капустино. В 2023 году решением Чеховского городского суда этот объект был признан бесхозяйным. В этом году мы приняли его в муниципальную собственность», — прокомментировал Михаил Собакин.

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