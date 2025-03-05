Состояние памятников и обелисков проверили в Богородском округе

Офицерское и солдатское захоронения на Ногинском кладбище в этот раз оказались в центре внимания. Заместитель главы Богородского округа Олег Шойко, председатель Совета депутатов Владимир Хватов, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Печенкин и директор Центра регулирования и контроля в сфере похоронного дела Татьяна Пекарева осмотрели памятники.

«Все для того, чтобы составить дорожную карту для устранения недостатков. Мы делаем это ежегодно к девятому мая. В этом году готовимся особенно тщательно — ведь скоро мы отметим 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне», — рассказал заместитель главы Богородского округа Олег Шойко.

Всего на территории округа 79 памятников-мемориалов. Как заметил Владимир Хватов, в этом вопросе не может быть главных и второстепенных памятных мест. Все они должны быть в срок приведены в порядок, даже в самых отдаленных населенных пунктах. В ходе каждого объезда будут делать фотоотчет, вносить пометки об имеющихся дефектах для дальнейшего их устранения. Памятники отремонтируют, почистят таблички, уберут сколы и трещины. Памятные места приведут в порядок к началу мая.