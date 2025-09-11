Состояние медицинских и образовательных учреждений проверили в Пушкино

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов побывал в поселке Челюскинском и селе Тарасовке. Он оценил состояние медицинских и образовательных учреждений.

Вместе с руководителем муниципалитета в проверке приняли участие его заместители, окружные депутаты и депутат Мособлдумы Михаил Ждан.

Комиссия побывала в четвертом корпусе гимназии «Тарасовка». Недавно в учебном заведении сменилось руководство. Максим Красноцветов отметил, что новый молодой директор привнесет современные подходы в управление школой.

Помимо этого, гости посетили Центр врача общей практики в Тарасовке. Проверяющие отметили многофункциональность учреждения — здесь трудятся специалисты и широких, и узких профилей, оказывающие помощь по различным направлениям. Для жителей доступны диспансеризация, профилактические осмотры, а также процедура вакцинации. Также комиссия побывала в амбулатории № 3.

По словам Максима Красноцветова, подобные выездные мероприятия помогают получить полную информацию о текущем состоянии социальной сферы, оценить качество и организацию предоставляемых жителям услуг, а также наметить планы по дальнейшему развитию территорий.