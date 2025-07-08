Состояние ливневой и дренажной системы проверили в чеховском селе Новоселки

В селе Новоселки в Чехове находится масштабная промышленная зона, которая могла стать причиной загрязнения водоемов. Депутат Государственной думы Александр Коган, представители администрации муниципалитета и местные жители проверили состояние ливневой и дренажной системы в населенном пункте, а специалисты Министерства экологи взяли пробы воды в трех точках.
По результатам анализа примут все необходимые меры. Если экспертиза покажет превышение допустимых норм, то начнется разбирательство, и виновников привлекут к ответственности.
При этом Александр Коган отметил, что задача заключается не в остановке работы предприятий, а в обеспечении сброса очищенных сточных вод и надежной работы очистных сооружений.
«И необходимо разобраться с несанкционированными сбросами в целом. Коллекторы строят самостоятельно и без проекта», — заключил депутат Государственной думы.
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