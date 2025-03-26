Состояние кровель и подвалов домов проверили на ряде улиц в Балашихе

Жители домов по шоссе Энтузиастов, № 13 и 15, обратились к администрации округа Балашиха с просьбой провести комиссионное обследование состояния кровли, мест общего пользования и подвальных помещений. На объекты выехала специальная комиссия.

Участие в осмотре приняли активные жители, представители управляющих компаний, включая организации «Меридиан», «УК Энтузиаст» и «Русвросервис», а также МБУ «Благоустройство-Балашиха», заместитель главы городского округа Балашиха Татьяна Калашникова. Они побывали во дворах и на общественных пространствах на улицах Советская, Крупская, проспекте Ленина и шоссе Энтузиастов.

«Ответственным службам даны поручения по опиловке сухостойных деревьев, благоустройству парковочных пространств, восстановлению бордюров на тротуарах и проведению дератизации подвальных помещений», — отметила Татьяна Калашникова.

Подобные обходы проводятся регулярно, что позволяет администрации держать на контроле обращения граждан. Это не только повышает уровень обслуживания, но и способствует улучшению качества жизни жителей Балашихи.