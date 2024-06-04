Состояние коммунальной техники проверили в Ступине

Фото: Источник: пресс-служба Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Делегация Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области вместе с администрацией Ступина посетила с проверкой МКУ «Благоустройство». Специалисты оценили готовность коммунальной техники к уборке придомовых и дворовых территорий, а также укомплектованность штата.

По словам заместителя председателя правительства Московской области, министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислава Мурашова, на территории региона уже началась активная подготовка к предстоящему зимнему сезону.

В ходе инспекции проверили наличие противогололедных материалов, механизированных средств, маршруты уборки, штат сотрудников, назначение мастеров на участки и контракты на привлечение дополнительного персонала.

«Также обсуждается вопрос о приобретении дополнительной техники и оборудования», — добавил Мурашов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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