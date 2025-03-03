Состояние коммунальной техники проверили еще в 4 округах Подмосковья

Состояние коммунальной техники продолжают проверять в Подмосковье к старту весенних работ. Обследования уже провели в Богородском округе, Люберцах, Реутове и Королеве.

Как сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, специалисты осматривают технику, выявляют неисправности, а также оценивают численность оборудования.

«Мы лично уже посетили некоторые базы городских округов, оценили состояние техники, ремонтных зон, проанализировали деятельность руководителей и штатную численность. Безусловно, везде присутствуют свои плюсы и минусы, работа требует дальнейшей систематизации и оптимизации», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Инспекторы провели работы в четырех округах — там проверили возможности учреждений в содержании и ремонте техники, наличие средств малой механизации, а также укомплектованность кадрами.

Эту работу планируют продолжить.