Состояние инженерных сетей жилых домов перед зимой проверили в Подольске

Заместитель председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов проверил готовность коммунальных служб городского округа Подольск к зимнему сезону. Сотрудники ведомства оценили состояние инженерных сетей жилых домов.

«В первую очередь уделяем особое внимание домам, которые могут попасть в зону риска. Все паспорта готовности должны были быть подписаны до 1 октября. Подольск пока является одним из критически сложных муниципалитетов, есть МКД, где еще не завершены гидравлические испытания», — рассказал Мурашов.

Он добавил, что повторную проверку проведут через несколько недель.

Также сотрудники Министерства проверили состояние базы МУП УК «Подольск» и спецтехники.

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