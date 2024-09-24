Состояние и качество работы городского автобусного парка проверили в Чехове

Заместитель главы городского округа Чехов Артем Попов побывал с рабочим визитом в ПАТП — филиале АО «Мострансавто». На встрече обсудили актуальные проблемы и планы по модернизации автобусного парка.

Артем Попов, выполняя поручение главы Чехова Михаила Собакина, осмотрел подвижной состав предприятия и узнал о его текущем состоянии. Руководство ПАТП поделилось планами по обновлению парка.

Качеству обслуживания пассажиров при обсуждении важных вопросов уделили особое внимание. Участники встречи признали, что наряду с позитивными моментами, есть и ряд проблем, которые нужно будет решать.

Итогом рабочей поездки Артема Попова стала договоренность о дальнейшем взаимодействии между властями Чехова и руководством предприятия. Конструктивное сотрудничество должно повысить эффективность работы общественного транспорта и качество обслуживания жителей.

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