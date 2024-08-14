Состояние гидротехнических сооружений проверили в Лосино-Петровском

Готовность шести гидротехнических сооружений к возможным паводкам проверили в Лосино-Петровском. Специалисты отметили, что все объекты находятся в надлежащем состоянии.

Вопрос подготовки сооружений к осеннему сезону обсудили на совещании с главой Лосино-Петровского городского округа. Шесть муниципальных объектов уже проверили, — они не представляют угрозы для экологии и безопасности жителей.

Также на встрече поговорили о готовности домов округа к отопительному сезону и о вывозе несанкционированных свалок мусора. В этом году объем отходов вырос до 2034 кубических метров. В 2023 году показатель составлял 1463.

Глава отметил, что сейчас профильные службы справляются, также работает пункт приема «Мегабак». Продолжается и модернизация контейнерных площадок. К примеру, у дома № 5 на улице Чехова установили дополнительные баки. Новые отсеки также появились около дома № 2 по Молодежной улице в Свердловском.

Следующей темой совещания стал ремонт подъездов. Его уже закончили на Набережной улице в Свердловском и в ряде домов поселка Биокомбината. В этом году отремонтируют еще четыре подъезда. Сейчас работы идут в семи подъездах — по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды на 2023–2027 годы».

Заключительной темой обсуждения стала помощь жителям Курской области.

«В наш городской округ приехали три семьи. Наша задача — помочь, обеспечить всем необходимым для жизни. На этой неделе лично навещу одну из семей», — сказал глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав.

Отметим, что сбор гумпомощи для пострадавших в Курской области идет в округе в доме № 6 на Октябрьской улице. Сюда можно принести медикаменты, продукты питания, средства личной гигиены, одежду, мелкую бытовую технику и генераторы.

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