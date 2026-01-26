Состояние еще 115 геодезических пунктов проверили в Подмосковье

Специалисты Бюро технической инвентаризации Московской области завершили проверку 114 пунктов государственной геодезической сети. Эти точки — основа для любых точных измерений и кадастровых работ в регионе.

Государственная геодезическая сеть — это система специальных точек, которые закрепляют на местности металлическими знаками. От них отсчитывают границы земельных участков, проектируют строительство дорог и жилых кварталов, проводят все инженерные изыскания. Работы по обследованию проводят все филиалы подмосковного бюро.

В рамках полевых проверок инспекторы оценивали состояние геодезических центров и наружных знаков. Они определяли, насколько конструкции сохранились и можно ли их использовать дальше для точных замеров.

Отдельно специалисты проверяли возможность работы с современным спутниковым оборудованием. Они выясняли, нет ли поблизости помех — высоких деревьев, зданий или линий электропередачи, которые способны заглушать сигнал со спутников. Это помогает понять, какие методы измерений применять на этих пунктах в будущем.

После полевого этапа все собранные данные систематизировали и направили в Управление Росреестра по Московской области.

«Актуализация сведений о пунктах ГГС — это не просто техническая процедура, а гарантия высочайшего качества пространственных данных для всего региона. Это позволяет повысить точность кадастровых работ и исключить ошибки при уточнении границ земельных участков, градостроительного проектирования и инженерных изысканий, создать основу для эффективного мониторинга земель в Подмосковье», — пояснила генеральный директор БТИ региона Нелли Алексеева.

Внесение обновленных сведений в Государственный фонд пространственных данных обеспечивает единство измерений по всему региону.