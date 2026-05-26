Состояние дворов проверили в военном городке в Солнечногорске

25 мая в микрорайоне Военный городок в Солнечногорске провели проверку содержания территории. В обходе приняли участие сотрудники администрации, представители МБУ «ДЕЗ» и жители микрорайона.

Участники осмотра прошли по дворовым территориям и общественным пространствам микрорайона. Во время обхода они оценили состояние дорог, тротуаров, детских площадок и участков возле жилых домов. Все замечания, которые выявили во время проверки, передали ответственным службам для дальнейшей работы.

Особое внимание жители обратили на состояние газонов и несвоевременный покос травы. По словам представителей администрации, этот вопрос уже включили в план ближайших работ. Также во время обхода обсудили текущее содержание территории и обращения, которые ранее поступали от жителей микрорайона.

Начальник управления благоустройства и содержания территории администрации городского округа Солнечногорск Андрей Макаровский отметил, что подобные проверки помогают оперативно выявлять проблемы.

«Люди проявляют активную гражданскую позицию и указывают на недостатки, которые нам еще предстоит устранить. Вместе с нами в обходе участвует обслуживающая организация — МБУ „ДЕЗ“, сотрудники которой фиксируют все обращения жителей, чтобы как можно быстрее устранить недочеты и сделать округ более комфортным», — сказал Андрей Макаровский.

По итогам проверки профильные службы получили перечень замечаний для дальнейшего устранения. В администрации округа подчеркнули, что контроль за содержанием территорий продолжат и в других микрорайонах Солнечногорска.