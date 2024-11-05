Состояние дворов проверили в поселке Биокомбината

Член партии «Единая Россия» Алексей Столбов провел встречу с жителями поселка Биокомбината. Собственники рассказали о проблемах, которые хотели бы решить.

Встреча с жителями домов № 39, 49 и 42 прошла в рамках партийного проекта «Городская среда». Инициатива направлена на благоустройство населенных пунктов.

Собственники рассказали, что в районе контейнерной площадки остались сухие ветки после субботника. Генеральную уборку инициировал член партии. Тогда совместными усилиями удалось привести территорию в порядок, однако поросль не убрали вовремя. Алексей Столбов пообещал, что проблема будет решена в кратчайшие сроки.

Двор содержат тщательно, рассказали жители. Детская площадка и прилегающая территория обслуживается и находится в хорошем состоянии. Однако они попросили модернизировать детский комплекс. Родители хотят, чтобы он стал функциональней и привлекательней для малышей. Алексей Столбов взял на себя ответственность изучить этот вопрос более детально и предложить жителям варианты реализации их обращений.

«Забота о чистоте и благоустройстве — это наша общая задача. Мы должны создать такие условия, чтобы каждый двор, каждая детская площадка стали местом, где царит радость и безопасность», — сказал Алексей Столбов.

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