Состояние дворов проверили в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе

Обход микрорайона прошел по улицам Автозаводской, возле домов № 1, 3, 5, и Андрея Белого, возле домов № 1, 3, 5. В рамках проекта «Чистая страна» член местного политсовета партии «Единая Россия» Михаил Объедков, представители управляющей компании и местные жители проверили состояние дворовых территорий.

Особое внимание во время обхода уделили наличию мусора на контейнерных площадках, во дворах и на улицах. Также акцентировали внимание на содержании торговых объектов и состоянии входных групп.

«В целом работа управляющей компании удовлетворительная. Ответственному за содержание территорий даны поручения по устранению всех выявленных недочетов в кратчайшие сроки», — отметил координатор партийного проекта «Чистая страна» Михаил Объедков.

Такие мероприятия по проверке содержания дворовых территорий и контейнерных площадок позволяют оперативно выявлять и решать проблемы, с которыми сталкиваются жители, а также способствуют созданию комфортной городской инфраструктуры.