Состояние дворов проверили в микрорайоне Новое Павлино в Балашихе
Первый заместитель главы городского округа Балашиха Сергей Лукичев вместе со специалистами управляющей компании проверил состояние жилых домов и прилегающих территорий в микрорайоне Новое Павлино. По его словам, поступили жалобы от местных жителей на ненадлежащую уборку дворов.
В ходе обхода Сергей Лукичев отметил, что в микрорайоне недостаточно дворников и персонала управляющей компании.
«Микрорайон новый, здесь проживает много людей. Качество обслуживания должно быть на высшем уровне. К сожалению, сейчас этого нет», — сказал он.
Он также добавил, что за последние две недели пришло много жалоб от жителей на уборку домов, мест общего пользования и прилегающих территорий.
«Мы будем продолжать работать с управляющей компанией по наращиванию темпов уборки», — заключил Сергей Лукичев.
Все замечания по текущему содержанию домов первый заместитель главы Балашихи взял на контроль.
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