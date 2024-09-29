Состояние дворов проверили в микрорайоне Новое Павлино в Балашихе

Первый заместитель главы городского округа Балашиха Сергей Лукичев вместе со специалистами управляющей компании проверил состояние жилых домов и прилегающих территорий в микрорайоне Новое Павлино. По его словам, поступили жалобы от местных жителей на ненадлежащую уборку дворов.

В ходе обхода Сергей Лукичев отметил, что в микрорайоне недостаточно дворников и персонала управляющей компании.

«Микрорайон новый, здесь проживает много людей. Качество обслуживания должно быть на высшем уровне. К сожалению, сейчас этого нет», — сказал он.

Он также добавил, что за последние две недели пришло много жалоб от жителей на уборку домов, мест общего пользования и прилегающих территорий.

«Мы будем продолжать работать с управляющей компанией по наращиванию темпов уборки», — заключил Сергей Лукичев.

Все замечания по текущему содержанию домов первый заместитель главы Балашихи взял на контроль.

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