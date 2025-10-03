Состояние дворов проверили в микрорайоне имени Ногина в Серпухове

Оперативная группа по благоустройству в Серпухове проверила содержание дворовых территорий в микрорайоне Ногина. Представители общественности и администрации выявили недочеты.

Участников оперативной группы привлек двор на улице Физкультурная, 25. Здесь обнаружили поломанный стенд, граффити на фасаде дома, разрушенные бордюр и ступеньки, а также сломанные металлические элементы, переполненные отходами контейнеры и мусор, разбросанный по газонам.

Во дворе на Текстильной улице лежало упавшее дерево, а состояние придомовой территории было неопрятное.

Проверяющие отметили, что недочеты портят внешний облик города и представляют опасность для жителей. Все замечания передали ответственным службам.