Состояние дворов проверили на улице 40 лет Победы в Балашихе

Обход территорий на улице 40 лет Победы провел заместитель главы городского округа Балашиха Олег Бурлин. Он оценил содержание дворов и общественных пространств.

Олег Бурлин проверил территории от дома № 21 на улице 40 лет Победы до домов на улице Свердлова.

Он дал поручения руководству управляющей компании «ТСЖ-22 МКР», управления территориальной безопасности и сотрудникам «Центра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям». Они касались важности создания и поддержания в готовности убежищ и других подобных объектов.

Также замглавы Балашихи провел встречу с представителями «Земской гимназии». На мероприятии обсудили тему обеспечения безопасности и организации добровольческой деятельности.

Отметим, что такие мероприятия регулярно проходят в разных микрорайонах Балашихи. Вопросы и обращения, которые появляются в ходе подобной работы, представители администрации контролируют лично.

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