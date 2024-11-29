Состояние дворов проинспектировали на Московской улице в Чехове

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Павел Сибарсов провел инспекцию внутридворовых и общественных территорий в районе домов № 98, 106, 108 и 110 по улице Московской. Основной целью обхода стало обеспечение надлежащего состояния мест общего пользования, особенно в свете недавних обращений жителей.

Горожане жаловались на неудовлетворительное состояние детской игровой площадки и площадки для контейнеров.

По итогам проверки Павел Сибарсов отметил, что серьезных нарушений выявлено не было. Детская площадка находилась в приемлемом состоянии, а контейнерная площадка была очищена. Тем не менее, заместитель главы подчеркнул необходимость усиления контроля со стороны профильных служб для поддержания порядка на этих территориях.

Такие обходы являются частью муниципальной политики, направленной на повышение качества жизни населения и улучшение санитарного состояния городских территорий.

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