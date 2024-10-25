Состояние дворов после устранения утечки на теплотрассе проверили в Чехове

По поручению главы городского округа Чехов его заместитель Артем Попов провел мониторинг состояния общественных территорий по улице Чехова, дома 4, 6 и 6а. На этих участках велись работы по устранению утечки, что потребовало особого внимания к состоянию инфраструктуры и благоустройства.

В ходе обхода было выявлено, что после опила деревьев остались ненужные ветви, которые необходимо оперативно убрать. Артем Попов подчеркнул важность поддержания чистоты и порядка на улицах и в общественных пространствах.

«Мы уже сообщили ответственным службам о выявленном нарушении и надеемся на их быстрое реагирование для устранения этой проблемы», — отметил Попов.

Жители городского округа Чехов, имеющие предложения или просьбы о проведении работ, могут обратиться в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Чехов: 8 (496) 723-00-04 или управление благоустройства Администрации городского округа Чехов: 8 (496) 727-91-10.

Администрация округа призывает жителей активно участвовать в улучшении городской среды и сообщать о любых нарушениях или проблемах для их своевременного решения.

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