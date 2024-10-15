Состояние дворов на двух улицах проверили в Чехове перед зимним сезоном

В городском округе Чехов прошел сильный снегопад. Ветром сломало ветки, повалило деревья, повредило линии электропередач. Работники учреждения «Чеховское благоустройство» ликвидируют последствия стихии.

Комиссия при обходе выявила и другие недочеты. По словам главы городского округа Михаила Собакина, подрядчики Фонда капитального ремонта не всегда убирают за собой мусор, оставшийся после ремонта.

«В течение 10 дней территория между домами № 59 и № 61 должна быть полностью очищена. Также необходимо обратить внимание на содержание детских игровых площадок. Где нужно провести ремонт элементов и малых архитектурных форм», — сказал он.

В домах № 41, № 43 и № 33/9 по улице Чехова пока отсутствует отопление. Работы по восстановлению теплоснабжения затрудняет припаркованный рядом с канализационным люком автомобиль. В ближайшее время личность владельца установят, автомобиль уберут, а рабочие получат доступ к коллектору для устранения проблемы и восстановления подачи тепла.

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