Состояние дворов и детских площадок проверили в Солнечногорске

20 и 21 мая в Солнечногорске прошел объезд городских территорий с участием жителей и представителей администрации. Во время осмотра горожане сообщили о проблемах с детскими площадками, водоснабжением и содержанием дворов.

Начальник управления благоустройства и содержания территорий администрации округа Андрей Макаровский вместе с жителями посетил улицы Ленинградскую, Пионерскую, Колхозную и микрорайон Рекинцо-2. Во время общения люди озвучили вопросы, которые, по их мнению, требуют оперативного решения.

Одной из главных тем стало состояние детской площадки возле дома № 125 на улице Красной. Жители рассказали, что часть игровых конструкций нуждается в замене, а покрытие на площадке заметно износилось. По словам участников осмотра, территория давно требует обновления.

В микрорайоне Рекинцо-2 жители также обратили внимание на качество водоснабжения, несвоевременный покос травы и уборку придомовых участков. При этом во время обхода люди отметили и положительные изменения. На улице Молодежной возле дома № 5 уже идут работы по установке новой детской площадки.

«Осмотрели общественные пространства, которые требуют более серьезного ухода и ремонта. Для нас важно мнение жителей, потому что именно они ежедневно видят ситуацию на своих территориях. Все замечания обязательно учтем и передадим в работу», — сказал Андрей Макаровский.

После завершения объезда специалисты подготовили перечень замечаний и предложений. Информацию направят в профильные подразделения администрации округа для дальнейшего рассмотрения.