Состояние дворов и детских площадок проверили в чеховском селе Троицкое

Замглавы городского округа Чехов Алексей Родин вместе с профильными специалистами администрации осмотрел дворы и детские площадки села Троицкое. Такие мониторинги в муниципалитете проводят каждую неделю.

Дворовые территории и общественные пространства села Троицкое в городском округе Чехов проверила комиссия из администрации. Замглавы Чехова Алексей Родин дал несколько поручений профильным специалистам.

«Меня интересует вот эта конструкция. С учетом того, что она вся проржавевшая. Надо ее заменить. Там еще провода торчат», — сказал он.

Горожане во время обхода обращаются к Алексею Родину с просьбами. Одна из них — открытие аптеки.

«Два помещения с торца освобождаются, где раньше была парикмахерская и аптека. Очень много людей хотят, чтобы сделали здесь аптеку. Потому что люди в основном живут здесь, на этой территории, очень много пожилых, а ближайшая аптека далеко, там где „Верный“ за остановкой», — поделилась жительница Троицкого.