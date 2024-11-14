Состояние двора проверили у дома № 1а по улице Дружбы в Чехове

Заместитель главы городского округа Чехов Павел Сибарсов осмотрел двор у дома № 1а по улице Дружбы. По обращению местных жителей он проверил качество содержания контейнерной площадки и детской игровой зоны.

На днях по поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Павел Сибарсов проинспектировал дворовую территорию вблизи дома № 1а по ул. Дружбы. Отдельное внимание во время обхода уделили состоянию контейнерной площадки для сбора мусора и детской игровой зоны.

«По результатам обхода, проведенного вместе с жителями, существенных нарушений содержания территории не выявили», — отметил Павел Сибарсов.

Он также добавил, что представители администрации продолжат следить за состоянием дворов и общественных пространств, а также оперативно реагировать на жалобы граждан.

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