Состояние дорожной техники проверили в Химках

Заместитель главы городского округа по благоустройству Николай Батышев проверил исправность дорожных машин. Помимо этого, он оценил оснащение рабочих бригад и компетентность сотрудников.

Около тысячи квадратных метров поврежденного асфальта дорожники уже привели в порядок с начала года. Бригады работают парами: первая снимает изношенное покрытие, а вторая засыпает и утрамбовывает новое полотно.

«Частый перепад температур сильно отражается на состоянии дорожного полотна. Поставлена задача усилиться в кратчайшие сроки, устранить ямы на дорогах, особенно аварийные. Нами добавлены еще четыре бригады по устранению ям. С сегодняшнего дня стартуем в усиленном режиме», — отметил Николай Батышев.

Список адресов, где работы еще предстоит провести, сформировали на основании обращений местных жителей и по итогам мониторинга профильных служб. Коммунальщики бесперебойно работают во всех микрорайонах Химок, в первую очередь обращая внимание на улицы с высокой нагрузкой.