Состояние дорог, тротуаров и дворов проверили в чеховском селе Шарапово

Заместитель главы городского округа Чехов Алексей Родин осмотрел дворы, дороги и тротуары в селе Шарапово. Он обошел территории вблизи семи домов по улице Ленина.

По поручению главы городского округа Чехов его заместитель Алексей Родин проинспектировал территорию у домов № 2, № 4, № 5, № 6, № 8, № 10 и № 12. Он проверил содержание дорог, тротуаров, дворов. Отдельное внимание уделил осмотру состояния детских и спортивных площадок, проезжей части, контейнерных площадок. Во время проверки Алексей Родин побеседовал с жителями села.

«Встретились с местными жителями — это традиционная часть обхода, которая дает возможность услышать мнения людей, узнать о волнующих их проблемах, поделиться информацией о планируемых мероприятиях и дать разъяснения по всем возникшим вопросам», — подчеркнул он.

Комиссия зафиксировала все выявленные недочеты. Их отдадут в работу профильным специалистам администрации.

Отметим, что просьбы и жалобы можно направить в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Чехов по телефону +7 (49-67) 23-00-04, управление контрольной деятельности по номеру +7 (49-67) 23-58-36, в управление благоустройства администрации городского округа Чехов по номеру +7 (49-67) 27-91-10, а также в управление «Чеховское благоустройство» по телефону +7 (800) 300-87-43.

Новости Московской области можно обсудить в«Суперчате 360».