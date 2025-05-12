Состояние дорог и дворов проверили в ЖК «Столичный» в Балашихе

Заместитель главы городского округа Балашиха Алексей Ковалев посетил жилой комплекс «Столичный», чтобы совместно с жителями оценить состояние внутриквартальных дорог, парковок, прилегающих территорий, а также качество дорожного покрытия и уличного освещения. Особое внимание было уделено чистоте дворов и оперативному решению обращений граждан.
Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Безопасные дороги». «Этот проект охватывает не только состояние дорог, но и создание комфортной, безопасной и чистой среды для жизни, прогулок и воспитания детей. Мы ориентируемся на обратную связь от жителей, чтобы находить оптимальные решения», — подчеркнул Алексей Ковалев.
В рамках проекта в Балашихе регулярно проводятся проверки, направленные на профилактику ДТП и модернизацию дорожной инфраструктуры. В ходе рейдов устанавливаются современные средства регулирования движения, что способствует повышению безопасности и улучшению условий для жителей округа.
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