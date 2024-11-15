Состояние дома на улице Труда проверили в чеховском поселке Столбовая

По обращению жителя поселка Столбовая заместитель главы городского округа Чехов Александр Хабаров приехал в населенный пункт. Вместе с представителем управляющей компании он проверил состояние дома № 10 на улице Труда.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Александр Хабаров выехал в поселок Столбовая, чтобы осмотреть состояние дома № 10 на улице Труда. Во время проверки пришли к выводу, что межпанельные швы соответствуют нормативам, они не могут быть причиной протекания крыши. Александр Хабаров поручил представителю управляющей компании обследовать повреждения, выявить источники проблемы, составить акт и предложить пути решения.

Помимо этого, при содействии замглавы Чехова в квартире обратившегося заменят окна: ветхие рамы могут способствовать попаданию влаги в квартиру.

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