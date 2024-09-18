Состояние детских площадок проверили на Набережной улице в Чехове

Заместитель главы городского округа Алексей Родин проверил содержание детских площадок и дворов на улицах Набережная и Новослободская в Чехове. Руководитель поручил очистить тротуары, отремонтировать лавочки и убрать мусор.

Еженедельный обход проводят по поручению главы Чехова Михаила Собакина. Замглавы проверил состояние внутридворовых проездов, а также спортивных и детских игровых площадок. Он поручил ответственным убрать мусор на прилегающих территориях и детских площадках, удалить вандальные изображения, очистить тротуары и парковки от листвы, отремонтировать лавочки и оборудование на детских комплексах.

Отметим, жители Чехова могут обратиться в управление контрольной деятельностью по номеру телефона: 8 (496) 723-58-36; в управление благоустройства: 8 (496) 727-91-10 и в учреждение «Чеховское благоустройство» по телефону: 8 (800) 300-87-43.

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