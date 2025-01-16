Состояние детских игровых площадок проверили в Железнодорожном

Первый заместитель главы Балашихи Сергей Лукичев провел обход территорий центральной части Железнодорожного. Он проверил содержание игровых и контейнерных площадок, а также уборку улиц от снега.

В обходе приняли участие заместитель главы Михаил Объедков, муниципальный депутат Рустам Фахрисламов, представители управляющих компаний «Достояние» и «Благоустройство-Балашиха», активные жители микрорайона.

«Сегодня провели первый в новом году обход территорий в центральной части Железнодорожного. Посмотрели сквер на Пролетарской улице. Он ведет к станции МЦД, по которому каждое утро проходят десятки тысяч людей. Проверили содержание прилегающих дворов, в том числе на наличие мусора на контейнерных площадках. Работа управляющей компании удовлетворительна», — сказал Сергей Лукичев.

Устраняют последствия снегопада 133 единицы техники и более тысячи рабочих. Они очищают тротуары, остановки, переходы, места общего пользования, социальные, медицинские и учебные учреждения, подъезды, лестницы и пролеты.