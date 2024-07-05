Состояние автобусов и качество их обслуживания в Лобне улучшили

Результаты работы по повышению качества транспортного обслуживания обсудили на совещании под руководством главы городского округа Лобня Анны Кротовой. По ее словам, выполнение автобусных рейсов в Лобне за неделю достигло 98%.

Администрация округа Лобня и автотранспортное предприятие «Мострансавто» проанализировали работу автобусных маршрутов, выявили и устранили недочеты.

«Совместно с „Мострансавто“ мы обследовали маршрут № 36 Лобня — Новосельцево и приняли решение увеличить число рейсов в вечернее и дневное время. Основные жалобы за неделю касались работы кондиционеров. В настоящее время в „Мострансавто“ сломаны кондиционеры в двух автобусах. Ремонт будет осуществлен по гарантии поставщика. До этого мы договорились выпускать такие автобусы на линии в утренние и вечерние часы, когда температура не так высока», — заявила Анна Владимировна в своем телеграм-канале.

Также в городе борются с работой нелегальных перевозчиков и безбилетниками: эвакуировали семь транспортных средств, штрафы получили 66 пассажиров и пять водителей.

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