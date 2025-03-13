Состояние 180 памятников и братских захоронений проверят в Можайске

В Можайском округе прошло второе заседание нового состава Общественной палаты с участием главы муниципалитета Дениса Мордвинцева. В ближайшее время депутаты проверят готовность 180 памятников.

В составе муниципалитета работают пять комиссий по разным направлениям: строительство, ЖКХ и благоустройство; здравоохранение и социальная политика; патриотическое воспитание и работа с молодежью; экономическое развитие и предпринимательство, а также противодействие коррупции и экология.

В заседании приняли участие глава округа Денис Мордвинцев, председатель Совета депутатов Лидия Афанасьева, ее заместитель Татьяна Дроздова, депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова и член Общественной палаты Московской области Олег Балаев.

Участники нынешнего заседания утвердили составы комиссий и обсудили мониторинг состояния братских захоронений и памятников Великой Отечественной войны. В ближайшее время члены Общественной палаты и депутаты партии «Единая Россия» проверят готовность 180 объектов на территории Можайска.

Отдельно рассмотрели вопрос о присвоении почетного звания «Населенный пункт воинской доблести» поселку Уваровка и селу Поречье.

По всем пунктам были приняты положительные решения.