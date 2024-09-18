Кружок о культуре Китая открыли для детей участников СВО в Лосино-Петровском

По инициативе руководителя «Комитета семей воинов Отечества» Светланы Алиферовой дети участников СВО бесплатно изучают язык и культуру Китая. Занятия проходят каждый понедельник.

Недавно состоялся второй урок по китайскому языку в рамках партийного проекта «История вокруг нас». Дети приняли участие в увлекательном мероприятии, прошли анкетирование, создали подделки и проработали произношение.

«Ребята проявили свою творческую составляющую, и в результате этого мероприятия они не только расширили свои знания, но и получили незабываемые впечатления и новый опыт в области работы в команде», — прокомментировал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин.

Уроки языка и китайской культуры будут проводить на регулярной основе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».