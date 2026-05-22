Состоялось заседание Общественного совета при Комитете по конкурентной политике Московской области

На XXI Всероссийском Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» прошло открытое заседание Общественного совета при Комитете по конкурентной политике Московской области. В заседании приняли участие министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева, заместители руководителя и руководители структурных подразделений Комитета по конкурентной политике Московской области и ГКУ МО «Региональный центр торгов».

Также присутствовали представители научного и экспертного сообщества, руководители электронных торговых площадок, эксперты Общественной палаты Московской области, члены общественных палат муниципальных образований Подмосковья и другие заинтересованные стороны.

Модератором встречи выступил Евгений Кудряшов, начальник управления правового и кадрового обеспечения Комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Ключевая цель встречи — знакомство нового состава Совета с представителями Комитета и Регионального центра торгов, а также обсуждение итогов работы ведомства за 2025 год. Участники заслушали доклады о достижении Комитетом показателей Госпрограммы, приоритетных задачах и реализованных проектах в сфере закупок и земельно-имущественных торгов.

Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева отметила: «Для нас это важное и значимое событие, поскольку в этом году был утвержден новый состав Совета. Мы поближе познакомились с новыми членами, представили итоги работы Комитета за 2025 год».

Новый состав Общественного совета при Комитете в 2026 году сформирован с учетом кандидатур, предложенных Общественной палатой Московской области. Председателем Общественного совета при Комитете по конкурентной политике избран Вадим Винокуров.

Среди ключевых задач Общественного совета — общественный контроль и экспертное сопровождение деятельности Комитета, участие в обсуждении инициатив и нормативных изменений, повышение открытости закупочных процедур, а также выработка предложений по совершенствованию конкурентной политики Московской области.