Заседание координационного совета «Движение первых» состоялось в Можайске

В Можайском городском округе прошло заседание муниципального Координационного совета местного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых». На встрече председатель местного отделения Яна Гуреева подробно рассказала о текущей деятельности движения в округе.

По словам Гуреевой, первичные отделения «Движения первых» успешно функционируют на базе можайских общеобразовательных школ, а также в «Можайском молодежном центре» и «Можайском техникуме». Она подчеркнула, что идея создания добровольного самоуправляемого общероссийского общественно-государственного движения для молодого поколения была поддержана президентом Российской Федерации.

В июле 2022 года был подписан Федеральный закон «О российском движении детей и молодежи», что дало старт активному развитию инициативы.

Основная деятельность движения направлена на организацию досуга, профессиональную ориентацию, самореализацию и всестороннее развитие молодежи. Участники заседания обсудили планы по расширению программ и мероприятий, которые помогут молодым людям раскрыть свой потенциал и найти свое место в обществе.

Заседание стало важным шагом в укреплении позиций «Движения первых» в Можайском округе и привлечении большего числа детей и молодежи к активному участию в жизни сообщества.

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