Состоялось заседание Комиссии по экологии Общественной палаты Московской области

В Доме Правительства Московской области прошло расширенное заседание Комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты региона. В мероприятии приняли участие председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин, профильные специалисты ведомства и представители органов общественного контроля муниципалитетов.

Алексей Ларькин представил доклад о приоритетных направлениях развития лесного хозяйства Подмосковья. В нем особое внимание было уделено реализации программы «Здоровый и чистый лес» и ключевым задачам Комитета лесного хозяйства на ближайшую перспективу.

Участники заседания обсудили вопросы охраны, защиты и воспроизводства лесов, включая меры по борьбе с борщевиком Сосновского и действия в условиях пожароопасного периода.

По итогам встречи были определены основные направления дальнейшей работы и подчеркнута важность сотрудничества между органами власти и общественностью в решении экологических задач.