Состязания по сдаче норм ГТО среди школьников прошли в Коломне

В конькобежном центре «Коломна» прошли муниципальные соревнования «ГТО — командный зачет». В них приняли участие 150 ребят из школьных спортивных клубов городского округа.

По словам организаторов мероприятия, состязания проводят в соответствии с методическими рекомендациями по тестированию населения в рамках комплекса ГТО.

«Главной целью турнира было не только определение сильнейших спортсменов, но и популяризация здорового образа жизни среди молодежи и детей», — добавили организаторы спортивного события.

Юноши и девушки 2013-2014 годов рождения соревновались в прыжках в длину, в сгибании и разгибании рук в упоре, в поднимании туловища из положения лежа, подтягивании на высокой перекладине, а также в эстафете.

Победителем турнира стала команда школы № 12. Юные спортсмены представят Коломну на областных состязаниях «ГТО — командный зачет».