Состязания юниорок летней спартакиады молодежи по водному поло прошли в Раменском

В Раменском завершились соревнования по водному поло среди юниорок в рамках шестой летней спартакиады молодежи. Победу одержала команда ХМАО. В финале они обыграли Нижегородскую область со счетом 14:13.

Как рассказали в региональном Минспорте, Подмосковье заняло в турнире четвертое место. В матче за бронзу спортсменки уступили Ленинградской области со счетом 9:11. В полуфинале команда проиграла будущим чемпионкам из ХМАО. На групповом этапе подмосковные спортсменки играли против сборных ХМАО, Санкт-Петербурга и Челябинской области. В четвертьфинале они победили Москву.

В состязаниях участвовали 120 спортсменок. Подмосковье представили Ульяна Аленина, Алина Ахмедова, Инна Ахмедова, Татьяна Боровкова, Александра Доломанова, Полина Иванова, Софья Иванова, Дарья Косолапова, Елизавета Куличихина, Анна Литвинова, Кира Писарькова, Дарья Синицына, Елизавета Тонких, Полина Усолкина и Илюзя Хайруллина.

С 8 июля в Раменском стартует турнир среди юношеских команд. Он продлится до 17 июля. Далее в Подмосковье пройдут соревнования по вольной борьбе, айкидо, бейсболу, гребному слалому и гольфу.

Соревнования пройдут с 30 мая по 31 августа в рамках госпрограммы «Спорт России».