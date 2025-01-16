Состав Общественной палаты обновили в Лобне

В Лобне обновили состав Общественной палаты. Глава округа Анна Кротова открыла первое пленарное заседание в 2025 году.

В новый состав Общественной палаты вошли общественные деятели, сотрудники сферы образования и культуры, ветераны боевых действий, волонтеры и представители бизнеса. Николай Курицын стал председателем, а Татьяну Дмитрук и Надежду Квасову избрали заместителями.

«Общественная палата играет большую роль в жизни нашего округа. В числе ее приоритетных направлений работы — помощь участникам СВО и их семьям, организация волонтерства и добровольчества, в том числе на территории новых регионов России», — отметила Анна Владимировна.

Анна Кротова поздравила всех, кто вошел в состав Общественной палаты, и пожелала реализации инициатив, направленных на благополучие муниципалитета.