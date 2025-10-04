Состав молодежного парламента утвердили в Реутове

В Реутове прошло заседание Совета депутатов, на котором утвердили новый состав молодежного парламента. С этого года в него могут войти активисты от 14 до 35 лет. Члены комиссии рассмотрели все кандидатуры и отобрали 25 человек.

«В адрес конкурсной комиссии было подано 49 заявлений. Ребята хотели принять очное участие в обсуждении. На заседании конкурсной комиссии порядка 80% кандидатов пришли очно. Это была плодотворная работа. После этого было принято решение по 25 кандидатам. Порядка 10 человек у нас — школьники, есть представители студенчества. Порадовало, что впервые в состав вошла работающая молодежь», — уточнила заместитель председателя Совета депутатов городского округа Реутов Ксения Кравченко.

На заседании Совета депутатов утвердили всех отобранных кандидатов.

Ежемесячно на заседании Совета депутатов проходит «Час администрации». В этот раз обсудили вопросы регулирования деятельности объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг на территории округа.

«По поручению правительства Московской области нами выявляются факты незаконной торговли, на сегодняшний день демонтировано 49 нестационарных торговых объектов», — добавила заместитель главы городского округа Реутов Оксана Зотова.

На заседании депутаты также приняли решение наградить педагогов и коллективы образовательных учреждений благодарственными письмами, а также заслушали доклад главного врача Реутовской клинической больницы. На следующем заседании представители образования представят отчет о своей деятельности.