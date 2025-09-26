Состав Молодежного парламента избрали в Химках

В Химках утвердили состав Молодежного парламента. Его координатором стал депутат Евгений Иноземцев, которого единогласно избрали на Совете депутатов городского округа.

В новый состав вошли 15 активных и инициативных жителей города, которые участвуют в общественной жизни округа. Они занимаются волонтерскими проектами, организуют культурные и патриотические мероприятия.

Участниками Молодежного парламента стали Ахтерякова Полина, Борисова Кристина, Дорофеев Леонид, Матвейчук Илья, Мелешин Роман, Мягкий Алексей, Нестеров Олег, Орлова Таисия, Панова Арина, Петросян Анаит, Пронина Анжелика, Силин Максим, Сулейманов Даниил, Суслова Анна, Тараненко Елена.

«Поздравляю всех участников нового состава Молодежного парламента! Желаю успехов, вдохновения и энергии для реализации всех ваших идей и проектов. Вместе мы сможем сделать Химки лучше, красивее и комфортнее!» — написала в своем телеграм-канале глава городского округа Химки Елена Землякова.

Молодежный парламент предоставляет молодым людям возможность участвовать в развитии города, вести диалог с властью и реализовывать значимые проекты. Здесь они могут не только воплощать социально важные инициативы, но и развивать свою карьеру.