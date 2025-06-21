Состав красок улучшили на обойной фабрике в Балашихе

В 2025 году обойная фабрика «Палитра» в Балашихе продолжает удерживать лидерские позиции на российском рынке и успешно экспортирует продукцию в 13 стран. На предприятии, где работают свыше 600 сотрудников, внедрили передовые технологии для повышения качества и конкурентоспособности продукции.

Одним из ключевых достижений года стало улучшение состава красок, обеспечившее высокую стабильность цветопередачи и долговечность оттенков. Особое внимание привлекает инновационное ультраматовое связующее — уникальная разработка, не имеющая аналогов в России.

«Наши ультраматовые обои выделяются оригинальной текстурой и насыщенными цветами. Мы постоянно работаем над совершенствованием продукции, ускорением производства и внедрением новых решений», — отметил технический директор фабрики Павел Лобин.

Эти успехи подчеркивают значимость Балашихи как одного из ключевых промышленных центров Московской области.

Фабрика «Палитра», более 20 лет лидирующая в производстве виниловых обоев, ежегодно расширяет ассортимент, добавляя свыше 1500 новых дизайнов. На предприятии функционирует собственная лаборатория, где продукция проходит строгие испытания в соответствии с ГОСТ.