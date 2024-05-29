Сосны высалили в Расторгуевском парке в Видном

Пресс-служба Ленинского городского округа
Фото: Пресс-служба Ленинского городского округа

Субботник прошел в Расторгуевском парке в Видном. Там высадили 30 сосен и покрасили лавочки.

Участниками экологической акции в Расторгуевом парке стали сотрудники прокуратуры Московской области. В субботнике поучаствовали порядка 100 человек.

«Вместе с прокурором Московской области Сергеем Забатуриным, Видновским городским прокурором Игорем Фокиным и начальником УМВД России по Ленинского городскому округу Сергеем Астаховым, заместителями прокурора, руководителями подразделений аппарата прокуратуры области, представителями администрации и молодежного волонтерского движения высадили 30 сосен и обновили девять лавочек», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Прокурор Сергей Забатурин подчеркнул, что проведение экологических акций объединяет граждан и позволяет сформировать правильное отношение к природе.

«В Московской области сложилась добрая традиция ежегодной в весеннее и осеннее время преумножать зеленые массивы в округах. Прокуратура Московской области старается также каждую весну выезжать в городские округа нашего округа и заниматься посадкой саженцев. Я уверен, что аллея, которую мы сегодня высадим, не только украсит Расторгуевский парк, но и долгие годы будет радовать жителей и гостей Ленинского округа», — сказал он.

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