Сосны высадят на областной акции в Звенигороде | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 11:19 Сосны высадят на областной акции в Звенигороде Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Жителей Одинцовского округа приглашают принять участие в акции «Посади лес», которая пройдет 18 мая. Волонтеры высадят сосновый лес в Звенигороде.

Участникам акции предоставят транспорт, инвентарь, сеянцы сосны, питание, перчатки и все необходимое. Присоединиться смогут волонтеры в возрасте от 18 лет и старше. «Посади Лес» — это проект, направленный на восстановление лесов. Силами проекта и волонтеров за последние 5 лет высадили больше трех миллионов деревьев в 50 регионах России.

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Волонтерам необходимо заранее подготовиться к мероприятию: надеть подходящую закрытую одежду и обувь по погоде. Важно взять с собой питьевую воду, заряженный телефон и аккумулятор для связи с организатором. Желательно иметь многоразовую посуду для обеда — кружку, тарелку и ложку. Подробности акции на сайте администрации Одинцовского округа и по телефону: +7 (953) 748-53-33.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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