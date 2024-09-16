Сосны высадили у жилого дома на улице Октября в Реутове

Реутов присоединился к областной акции «День в лесу». Активисты высадили 40 сосен у жилого дома № 38 на улице Октября.

В акции приняли участие жители, волонтеры, депутаты, представители администрации и бизнес-сообщества.

Собственники квартир в доме № 38 на улице Октября попросили заложить сквер, чтобы защитить постройку от пыли и шума. Результаты опроса совпали с рекомендациями специалистов — посадили 40 сосен. Материалы предоставил магазин канцтоваров «Комус». Они закупили 60 деревьев, 20 из них посадили в разных уголках Реутова.

«Для нас очень важно взаимодействие между предпринимателями, жителями и администрацией. Только все вместе мы можем сделать город комфортным и удобным для всех!» — отметила заместитель главы городского округа Реутов Лилия Богданова.

Жители Реутова также высадили сирень, липу, ель, вишню, жасмин и другие растения на территории образовательных учреждений и во дворах многоквартирных домов. Помимо этого, семьи и представители управляющей компании «ЦентрСтрой» посеяли живую изгородь во дворах и вдоль улиц. Всего в Реутове появятся более 800 растений.

Экологическая акция «День в лесу» проводится в рамках федеральной программы «Сохраним лес».

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